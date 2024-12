Trilogia de ‘O Senhor dos Anéis’ volta aos cinemas por 15 reais

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A rede de cinemas Cinemark anunciou nesta quinta-feira, 4, que reexibirá a trilogia de O Senhor dos Anéis entre os dias 16 e 18 de dezembro, em celebração da recente estreia do novo filme da franquia, A Guerra de Rohirrim. Com isso, os clássicos A Sociedade do Anel (2001), As Duas Torres (2002) e O Retorno do Rei (2003) poderão ser vistos na telona de várias salas do país nos dias 16, 17 e 18, respectivamente — cada dia terá apenas um dos filmes disponíveis, e cada sessão custará o valor promocional de 15 reais. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site oficial do Cinemark, no aplicativo e nas bilheterias oficiais.

Confira as datas:

16/12 (segunda-feira) – O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

17/12 (terça-feira) – O Senhor dos Anéis: As Duas Torres

18/12 (quarta-feira) – O Senhor dos Anéis: Retorno do Rei

O Senhor dos Anéis

Mais de 20 anos após o sucesso estrondoso da primeira trilogia Senhor dos Anéis — vencedora de 17 prêmios do Oscar —, a franquia ganhou uma segunda leva de filmes com as adaptações de O Hobbit, lançadas entre 2012 e 2014, além de uma série, Os Anéis do Poder, cuja segunda temporada está em produção. A fonte advinda da obra de J. R. R. Tolkien, porém, parece estar longe de se esgotar. Em maio, o estúdio Warner Bros. anunciou que um novo filme em live-action do universo será lançado em breve, com estreia marcada para 2026.

Provisoriamente intitulado The Hunt for Gollum (“A Caçada a Gollum“, em tradução livre), o filme terá produção de Peter Jackson, diretor dos longas anteriores, e será encabeçado por Andy Serkis — o próprio ator famoso por interpretar a criatura obcecada pelo místico anel. O roteiro ainda está sendo desenvolvido pelos escritores Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou e abordará “histórias inéditas”.

Segundo o CEO do estúdio, David Zaslav, “múltiplos” longas baseados na obra de Tolkien estão sendo planejados. Acaba de chegar aos cinemas a animação A Guerra de Rohirrim, que conta a história de um conflito grandioso dois séculos antes das aventuras de Bilbo Bolseiro, protagonista da primeira trilogia.

Ao todo, Tolkien escreveu 12 livros ambientados na Terra Média, tecendo uma complexa linha do tempo com dezenas de personagens. A obra, logo, possibilita tanto a criação de adaptações diretas, quanto a de novos enredos a partir da rica base literária. Após adquirir os direitos do universo por mais de 390 milhões de dólares, a empresa Embracer Group administra a venda para diferentes produtoras de séries, filmes e jogos pela divisão Middle-Earth Enterprises.

