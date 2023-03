Treta entre Will Smith e Chris Rock respinga em Meghan Markle

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Se alguém achou que o tapa de Will Smith em Chris Rock faria o comediante amenizar o tom de suas piadas, então achou errado. No especial Indignação Seletiva, transmitido ao vivo pela Netflix no sábado – e que ainda vai entrar no catálogo da plataforma –, Rock aumentou a acidez de suas ironias, especialmente quando o assunto era sobre seu ex-amigo Will Smith. Além de falar do famoso tapa recebido no Oscar de 2022, Rock entrou num assunto delicado, o do vitimismo. Ele, no caso, foi vítima de uma agressão, afirmou Rock de forma inquestionável. Já outras pessoas acabam exagerando na dose, “como Meghan Markle”, disse o comediante, levantando murmúrios de surpresa da plateia.

“Meghan deve ser gente boa, mas vamos falar sério, ela ganhou na loteria da pele clara”, disse Rock sobre a miscigenação da atriz e duquesa de Sussex, filha de uma mulher negra e um homem branco. “Ela fica para lá e para cá: ‘ai, a realeza é tão racista, isso é tão racista. Eles queriam saber quão escuro seria meu filho’. Isso não é racismo”, disse Rock. “Até as pessoas negras querem muito saber quão escuro seu filho vai ser”, disse ele, arrancando risos de outras pessoas negras da plateia. Rock arrematou: “Muito do que ela passou não passa da velha treta com os sogros”. Confira o trecho a seguir: