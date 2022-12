Roteiro original de ‘Pantera Negra 2’ contaria uma história de pai e filho

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A inesperada morte do ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra no primeiro filme da franquia da Marvel, forçou o roteirista e diretor Ryan Coogler a reescrever completamente a história. A declaração foi dada em uma entrevista ao jornal The New York Times.

Segundo Coogler, a história de Wakanda Forever seria sobre pai e filho, ou seja, de T’Challa (Boseman) conhecendo seu filho Toussaint após uma ausência de cinco anos causada pelo Blip. Na cena de abertura, uma sequência animada mostrava sua mã Nakia (Lupita Nyong’o) perguntando o que ele sabia sobre seu pai.

Ainda segundo o roteirista, o título provisório do filme seria Summer Break pois seria ambientando no verão que o garoto passa com o pai. Infelizmente, Boseman morreu de câncer de cólon em agosto de 2020. No novo roteiro, T’Challa morre de uma doença não revelada e sua irmã Shuri (Letitta Wright) deve continuar protegendo Wakanda.