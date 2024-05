Roberto de Carvalho e filhos homenageiam Rita Lee em aniversário de morte

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há exatamente um ano, no dia 8 de maio de 2023, Rita Lee morreu aos 75 anos, em decorrência de complicações do câncer no pulmão, deixando um rastro de tristeza e um legado musical indelével. Nesta quarta-feira, amigos, familiares, fãs e representantes políticos, que planejam renomear o Parque Ibirapuera de São Paulo com o nome da cantora, prestaram homenagens nas redes sociais. Ninguém, contudo, fez mais menções à Rita nos últimos meses que seu viúvo e parceiro criativo, Roberto de Carvalho, 71 anos, convidado a múltiplas cerimônias e entrevistas em honra da artista. Para marcar a data, logo, ele utilizou sua conta de Instagram para expressar a saudade deixada pela esposa.

“Sangra meu coração e depois, por favor, me acalma”, escreveu. Poético, o compositor ainda confessou a vontade de se reunir com a amada: “Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor”, concluiu. Junto ao breve texto, ele postou uma imagem em preto e branco do casal.

Além dele, o filho João Lee também dedicou uma postagem à mãe, confessando que a data trouxe uma “tristeza que há tempos não vinha”, advinda da constatação de que “nada que possa fazer e nada no universo é capaz de mudar o que aconteceu e trazer quem amamos de volta”. Se dirigindo diretamente à Rita, o músico de 45 anos declarou: “Mãe, hoje faz um ano sem você. A saudade só aumenta. Continuo cumprindo as promessas que te fiz. Juro para você que estou legal. O que tem me feito bem é levar adiante todos aqueles projetos que vínhamos discutindo nos últimos anos. Tem muitas coisas boas por vir. Acho que vamos conseguir realizar um dos maiores sonhos que os seus fãs têm”. Beto Lee, por sua vez, se declarou à mãe com as breves palavras “que saudades, ainda dói”.

