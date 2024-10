Quem são as principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em São Paulo para o lançamento de Ainda Estou Aqui na Mostra de Cinema, Fernanda Torres comentou sobre os rumores de que o filme e ela possam ser indicados ao Oscar de 2025. “Acho que o filme tem grandes chances de conseguir uma indicação entre os estrangeiros”, disse ela. Em seguida, diminuiu as expectativas da plateia, dizendo que a equipe está batalhando por outras indicações, mas que é muito difícil para um brasileiro falando em português ser indicado ao prêmio – e se o for, deve abrir a champanhe e comemorar como se tivesse ganho. De fato, Fernanda enfrenta um ano muito concorrido para a categoria de melhor atriz – e ainda tem outra “estrangeira”, ou seja, uma atriz falando em língua não-inglesa, em seu encalço. Confira abaixo quais são as atrizes que despontam como fortes concorrentes a uma vaga entre as cinco indicadas ao Oscar de 2025.

Nicole Kidman, por Babygirl

Prós: A atriz saiu premiada do Festival de Veneza por sua atuação neste drama erótico, no qual ela interpreta uma executiva poderosa que se envolve com um estagiário.

Contras: Nicole já levou o Oscar no passado e o filme polêmico tem mais cara de produção de festival europeu do que de Oscar.

Angelina Jolie, por Maria Callas

Prós: A atriz vem chamando a atenção por incorporar com fidelidade a cantora de ópera Maria Callas. O Oscar também tem um gosto particular por personagens famosos da vida real. O filme é, também, o terceiro do diretor Pablo Larraín sobre mulheres famosas atormentadas. Os dois anteriores renderam indicações às suas atrizes, Natalie Portman e Kristen Stewart, que interpretaram, respectivamente, Jackie O e a princesa Diana.

Contras: Angelina é uma figura controversa de Hollywood e também de traços muito marcantes — um rosto famoso que não deixa o público esquecer da presença da atriz na tela para pensar na personagem principal.

Karla Sofía Gascón, por Emília Pérez

Prós: A atriz espanhola está deslumbrante no filme e o fator diversidade conta e muito a favor dela: se for indicada, Karla será a primeira atriz trans a disputar uma categoria de atuação do Oscar.

Contras: Muitos sugerem que é um erro colocar Karla na categoria principal, já que o grande destaque do filme é Zoe Saldaña — escolha que pode minar a indicação de Karla.

Continua após a publicidade

Mikey Madison, por Anora

Prós: A jovem de 25 anos ganhou destaque após a vitória do filme no Festival de Cannes, ganhador da Palma de Ouro. Mikey interpreta uma dançarina erótica que se envolve com um jovem russo e rico.

Contras: Justamente por ser muito jovem e se tratar da primeira protagonista de Mikey, pode ser que ela fique de fora das indicações.

Tilda Swinton e Julianne Moore, por O Quarto ao Lado

Prós: As duas atrizes estão ótimas como amigas que se reencontram após anos no novo filme de Pedro Almodóvar.

Contras: O fato de ambas tentarem uma vaga na mesma categoria pode fazer com que uma acabe canibalizando a indicação da outra e, assim, as duas ficarão de fora.

Demi Moore, por A Substância

Prós: A indicação para Demi seria um acerto de contas da indústria, já que ela nunca foi indicada e também, com este filme, volta ao protagonismo após anos sendo deixada de lado por Hollywood.

Contras: O filme é um body horror, ou seja, uma produção de terror, que raramente ganha indicações, e também passa longe do tipo de drama que o Oscar gosta.

Saoirse Ronan, por The Outrun

Prós: A atriz irlandesa vem sendo muito elogiada por interpretar uma mulher real e sua luta contra o alcoolismo — combinação que faz brilhar os olhos do Oscar.

Contras: Saoirse tem apenas 30 anos de idade e já soma quatro indicações ao Oscar. O excesso de atenção no passado pode jogar contra ela neste momento.