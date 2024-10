Fernanda Torres faz comentário hilário sobre rumores de Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao lado de Selton Mello e Walter Salles, a atriz Fernanda Torres conversou com a imprensa nesta sexta-feira, 18, em São Paulo, logo após apresentar o filme Ainda Estou Aqui. A produção, parte da programação da Mostra de SP, vem arrebanhando elogios ao redor do mundo — e também rumores sobre indicações ao Oscar. Quanto a isso, Fernanda Torres fez um comentário hilário aos presentes: “Até hoje quando falam sobre o prêmio da mamãe digo que o brasileiro ser nomeado, falando em português em um filme… ele já ganhou! Ele pode estourar o champanhe. Pode ficar contente”, disse, arrancando risos da plateia.

“Todo mundo está falando sobre prêmio. Sobre shortlist de Oscar. O troféu como a última fronteira a ser alcançada. Então, quero dizer que acho sim que o filme tem grandes chances de ser indicado entre os estrangeiros e estamos batalhando outras categorias”, disse ela sobre a expectativa pela indicação ao Oscar de melhor filme internacional.

A expectativa é que Ainda Estou Aqui também tente vagas nas categorias de roteiro adaptado, diretor, atriz, ator coadjuvante e melhor filme. Fernanda não falou especificamente sobre estas categorias, mas alfinetou os rumores sobre uma possível indicação para ela, vinte e cinco anos após sua mãe concorrer à estatueta em 1999, por Central do Brasil.

“Independente de prêmio ou não. O filme já é um acontecimento. Tem sido uma porta de entrada pro mundo. Prêmios são legais, mas não são a medida de tudo”, concluiu Fernanda. A atriz ainda esclareceu que não gostaria que as pessoas se frustrem caso não ocorram indicações ou vitórias do longa de Walter Salles no Oscar.

Qual a história de Ainda Estou Aqui?

O filme narra a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro de mesmo nome em que Ainda Estou Aqui se baseia. Mãe de cinco filhos, Eunice, interpretada por Fernanda Torres na maioria das cenas e por Fernanda Montenegro nos momentos finais, teve de lidar com o desaparecimento do marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), em 1971, depois de ser levado para dar depoimento por agentes da ditadura militar. Ela se reinventou, ingressando no curso de Direito e se tornando especialista na defesa dos povos indígenas.

Em quais categorias o filme pode ser indicado?

Teoricamente, Ainda Estou Aqui pode concorrer em todas as categorias voltadas para longas-metragens de ficção. Entre as apostas de especialistas, o filme é um título forte entre os longas internacionais — seu principal concorrente até o momento é Emília Perez, indicado pela França. A última vez que o Brasil foi indicado na categoria de filme internacional foi em 1999, com Central do Brasil, também de Walter Salles e com Fernanda Montenegro no elenco. Assim como Fernanda foi indicada à estatueta de melhor atriz na época, Torres também está cotada para conseguir uma indicação e repetir o feito da mãe.

