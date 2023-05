Oscar cria novas regras após deslizes de artistas nas redes sociais

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas criou novas regras de utilização das redes sociais nas campanhas do Oscar 2024 após alguns artistas como Michelle Yeoh, Tom Cruise e Andrea Riseborough cometerem deslizes que quase custaram suas indicações ao prêmio. As mudanças foram anunciadas na segunda-feira, 1º, e incluem uma revisão mais significativa a a 96ª edição e até punições. O próximo Oscar será realizado em 10 de março do ano que vem, quando alguns dos títulos mais esperados do ano – como Oppenheimer, da Universal Pictures, e Killers of the Flower Moon, da Apple TV+, devem competir.

Uma das mudanças mais destacáveis é a permissão de eventos privados e reuniões com membros da Academia, que agora não vai mais considerar como “eventos FYC” (for your consideration, “para sua consideração”). No entanto, estúdios e empresas cinematográficas estão proibidos de financiar, organizar ou endossar tais eventos. Entretanto, a Academia proibiu seus membros ou equipes de campanha de artistas de divulgarem na internet decisões ou estratégias de votação e reuniões, e fazerem referências a filmes que cumpram ou não os critérios de elegibilidade. As divulgações também não podem conter menções a diretores membros da instituição que não estejam associados a tal obra.

Na temporada para o Oscar 2023, o produtor Jerry Bruckheimer, de Top Gun: Maverick, fez um evento em sua casa em Beverly Hills para a ex-chefe da Paramount Sherry Lansing, que fez um coquetel para o astro Tom Cruise. A equipe de Andrea Riseborough, protagonista do To Leslie, também foi acusada de fazer uma campanha agressiva no Instagram, marcando votantes em diversas publicações do Instagram. agentes de talentos, equipes de relações públicas e cineastas ligados ao filme estavam usando táticas inapropriadas para conquistar a indicação. E Michelle Yeoh compartilhou um artigo mencionando Cate Blanchett, que concorria com ela na categoria de melhor atriz por Tár — o que é proibido desde sempre, mas, Michelle manteve sua indicação e faturou a estatueta.

As mudanças nas regras de premiação incluem:

– Esclarecimento de regras relativas a eventos e confraternizações privadas.

– Esclarecimento das regras relativas às comunicações gerais e diretas aos membros da Academia.

– Esclarecimento das regras relativas à comunicação pública, incluindo nas redes sociais.

– Esclarecimento das regras para exibições “Para sua consideração”, sessões de perguntas e respostas e painéis de discussão.

– Linguagem expandida sobre violações de regulamentos e penalidades, incluindo o processo de denúncia e revisão de uma violação.

– O regulamento da categoria de longa-metragem internacional passou a estipular que as comissões de seleção devem ser compostas por, no mínimo, 50% de cineastas (artistas e/ou artesãos).

– Na categoria curta-metragem live-action, os privilégios de votação serão estendidos a todos os membros da Academia que optarem por participar.