Os cinemas em abril prometem agradar a gregos e troianos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O mês de abril promete transformar as salas de cinema brasileiras em castelos medievais, escritórios americanos, pistas de corrida de Mario Kart e mais — tanto em histórias inéditas quanto em outras já muito conhecidas, do blockbuster ao cinema de autor. Confira as principais estreias do mês para marcar na agenda:

Super Mario Bros.

Quando: 6 de abril





Baseada na série de jogos que consagrou a Nintendo como uma das principais empresas no ramo de games, a animação parte de uma premissa similar à maioria dos títulos da franquia, mas inverte papéis centrais: ao invés da Princesa Peach, Mario deve resgatar seu irmão Luigi das garras do vilão Bowser, enquanto a monarca do Reino dos Cogumelos se revela uma guerreira mais do que apta para ajudar o protagonista.

AIR: A História Por Trás do Logo

Quando: 6 de abril





Com Matt Damon, Viola Davis e Jason Bateman, o retorno de Ben Affleck à direção explora como o marqueteiro californiano Sonny Vaccaro convenceu a diretoria da Nike e o atleta em ascensão Michael Jordan a firmarem um acordo em 1984. O resultado dessa parceria nada mais é que a linha de sapatos Air Jordan, que mudou completamente o lugar da empresa na economia e cultura americanas.

Dungeons & Dragons – Honra Entre Rebeldes

Quando: 13 de abril



O mais novo blockbuster fantástico de Hollywood reúne um elenco de peso para levar a narrativa de Dungeons & Dragons dos tabuleiros às telas de cinema. Nele, Chris Pine é um charmoso ladrão que recruta uma gangue de aventureiros com talentos dos mais variados para recuperar uma relíquia perdida (e a filha que ele deixou para trás), mas seu encontro com o vilão Forge, vivido por Hugh Grant, desenrola problemas inesperados.

Beau Tem Medo

Quando: 20 de abril

Depois de Hereditário e Midsommar: O Mal Não Espera a Noite, o cineasta Ari Aster não conteve ambições ao idealizar sua próxima aposta. Beau Tem Medo é o projeto mais caro que a produtora A24 já financiou e mistura ação, terror e comédia — além de animação e live-action — para representar a jornada de um homem cronicamente ansioso até a casa de sua mãe recém-falecida. Segundo o diretor, o objetivo é fazer o espectador sentir “a experiência de ser um fracassado”.

Renfield – Dando Sangue Pelo Chefe

Quando: 27 de abril





Mais comédia do que terror, o próximo filme de Nicolas Cage o coloca nos trajes (e presas) do Conde Drácula — mas não é dele o protagonismo. Nicholas Hoult, de O Menu e Mad Max: Estrada da Fúria, estrela como Renfield, o ajudante subserviente ao vampiro que, em outras adaptações, costuma ocupar apenas alguns minutos em tela. Aqui, ele é um jovem contemporâneo que anseia pela libertação do chefe abusivo, tarefa difícil para a qual conta com a ajuda da policial Rebecca, papel da comediante Awkwafina.