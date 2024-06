O sucesso mais que alegre de ‘Divertida Mente 2’ nas bilheterias mundiais

O ano de 2024 ainda aguarda um fenômeno de bilheteria que ultrapasse a receita de 1 bilhão de dólares — como fizeram Barbie e Oppenheimer no ciclo anterior —, e Hollywood parece enfim ter encontrado o escolhido. Meras duas semanas após sua estreia nos Estados Unidos, Divertida Mente 2 já é o maior sucesso do ano, tendo ultrapassado Duna 2 e arrecadado mais de 724 milhões de dólares ao redor do mundo, sendo que 282 deles foram levantados dentro do próprio país natal do longa. No Brasil, o filme estreou na última quinta-feira, 20 de junho, e já foi visto por 4,5 milhões de espectadores, tendo dominado o ranking de bilheteria elaborado pela Comscore e se tornado a segunda estreia mais rentável da história do país, atrás de Vingadores: Ultimato.

Quanto o primeiro Divertida Mente arrecadou?

Lançado em 2015, o primeiro filme da franquia encerrou sua passagem pelos cinemas com 857 milhões de dólares arrecadados e, com o passar dos anos, aumentou em importância e público, visto por mais famílias e promovido por merchandising volumoso. Na sequência, a menina Riley adentra a pré-adolescência e, logo, desenvolve novas emoções em sua mente: ansiedade, inveja, tédio e vergonha. O quarteto novato deixa o espaço mais claustrofóbico e se choca com os personagens do filme original, e, em especial, com a alegria. Expulsa da sala de controle junto à tristeza, medo, nojinho e raiva, ela tem que passear por todo o cérebro da jovem para descobrir como impedir o reinado da ansiedade.

Qual é o Top 5 de bilheteria em 2024 até agora?

Atrás de Divertida Mente 2, ficam a ficção científica Duna 2 (711 milhões), Godzilla e Kong: O Novo Império (567 milhões), Kung Fu Panda 4 (543 milhões) e Planeta dos Macacos: O Reinado (381 milhões). Ainda no verão americano, as estreias Deadpool & Wolverine e Meu Malvado Favorito 4 são apostas da indústria para lucros massivos.

