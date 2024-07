O que se sabe sobre a possível sequência de ‘O Diabo Veste Prada’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quase 20 anos após o lançamento de O Diabo Veste Prada, o estúdio Disney decidiu retomar a história no competitivo universo editorial nova-iorquino. De acordo com o portal Deadline, a roteirista do longa original, Aline Brosh McKenna, já foi contatada por executivos para escrever o roteiro da continuação, que lidará com as mudanças no setor midiático e na cultura da moda. Além dela, o diretor David Frankel está negociando seu retorno. Nenhum membro do elenco foi oficialmente confirmado na sequência ainda.

Qual a história de O Diabo Veste Prada 2?

O site Puck, contudo, deu força a rumores de que Meryl Streep e Emily Blunt já foram contratadas para a produção. Indicada ao Oscar pelo papel, Streep retornaria aos saltos altos de Miranda Priestly para representar a personagem já em fim de carreira, forçada a enfrentar o declínio de público e relevância de sua revista. Já sua antiga assistente, Emily, vivida por Blunt, teria crescido como executiva de uma empresa de luxo capaz de conceder o dinheiro necessário para manter a publicação viva. O retorno de Anne Hathaway ainda não foi apontado, mas a atriz demonstrou dúvida quanto ao potencial de uma continuação da história em 2022. “Acho que aquele filme veio de outra era. Tudo é tão digital, e a história gira em torno da produção de algo físico, muito diferente”, disse ao programa matinal The View.

No original, a jornalista Andy Sachs (Hathaway) era obrigada a trabalhar com jornalismo de moda antes de seguir suas reais ambições. A posição a forçava a lidar com a personalidade forte e a ética de trabalho impiedosa da chefe Miranda (Streep) e as exigências estéticas e psicológicas do ambiente alicerçado em aparências. Antes do filme, a história foi contada no livro homônimo de Lauren Weisberger e depois foi transformada em musical da Broadway. O estúdio Disney ainda não oficializou a decisão.

