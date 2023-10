Assim como Jada e Will Smith, Meryl Streep anuncia divórcio secreto

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 23 out 2023, 12h34 - Publicado em 23 out 2023, 11h23

Chegou ao fim o casamento de Meryl Streep, 74 anos, com Don Gummer, 76. A união de quatro décadas acabou há mais de seis anos, porém o divórcio só foi anunciado pela atriz nesta semana. “Eles escolheram seguir vidas separadas, mas sempre vão amar um ao outro”, diz o comunicado divulgado pela assessoria de Meryl. Coincidentemente, a notícia surge poucos dias após Jada Pinkett Smith revelar que ela e Will Smith estão separados desde 2016, porém, não estavam prontos para divulgar publicamente a decisão. Em tempos de superexposição nas redes sociais, ambos os casos mostram que algumas celebridades do alto escalão de Hollywood ainda conseguem cultivar uma rara privacidade.

Meryl e Gummer, que é escultor, se conheceram em 1978 e se casaram seis meses depois do início do namoro. O casal tem quatro filhos e cinco netos. Os dois foram fotografados juntos pela última vez no Oscar de 2018, quando ela concorreu à estatueta pelo filme The Post.