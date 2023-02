O que assistir antes de ver ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há muito deixou de ser fácil a missão de maratonar todos os títulos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) antes de um novo lançamento: a coleção já ultrapassa a marca de 30 filmes, sem contar as séries, também necessárias para se compreender toda a trilha de detalhes deixados pela turma de heróis e vilões. Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, terceiro longa da franquia encabeçada por Scott Lang (Paul Rudd), chega aos cinemas na quinta-feira, 16 — e exige certo conhecimento prévio das últimas peripécias do MCU. Para não perder tempo, confira três títulos importantes (e disponíveis no Dinsey+) para assistir antes do filme:

Homem-Formiga e a Vespa (2018)

Apesar de não ser a estreia de Scott Lang nas telonas, Homem-Formiga e a Vespa inaugura a parceria frutífera com Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), a vespa. Mais importante, o longa cumpre bem a tarefa de explicar a natureza dos poderes de Scott e a ciência por trás do Reino Quântico, cenário do filme vindouro. Além disso, explora as perdas familiares dos personagens e mostra o resgate de Janet (Michelle Pfeiffer), mãe de Hope, presa por 30 anos naquele universo encolhido.

Vingadores: Ultimato (2019)

Último filme dos Vingadores até agora, Ultimato oferece mais pistas sobre o Reino Quântico, onde Scott ficou preso por cinco anos, se salvando do estalo do vilão Thanos. É graças a isso que o Homem de Ferro descobre como viajar no tempo e salvar a humanidade. Homem-Formiga 3 irá retratar o ressentimento do protagonista por ter perdido o crescimento da filha no período que esteve longe — o que tempera o grande conflito da trama.

Loki (2021)

A série de seis episódios do “Deus da Trapaça” é um ótimo entretenimento, e ainda prepara os fãs da Marvel para a grande nova temática desse Universo complexo. Ao introduzir o embate entre linhas do tempo e o conceito das variantes do multiverso, Loki é chave preciosa para entender a ideia das versões alternativas de mesmos personagens — primordial na Fase Cinco do MCU. É também a estreia do vilão de Jonathan Majors, personagem primordial em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.