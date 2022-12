O papel inusitado de Cate Blanchett no ‘Pinóquio’ de Guillermo del Toro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A versão de Guilhermo del Toro para a famosa fábula de Pinóquio chegou à Netflix e roubou a cena pelo primor visual da animação em stop motion — e por reafirmar o talento do cineasta mexicano como contador de histórias. Mas há um detalhe inusitado no filme que ninguém percebeu: Cate Blanchett faz parte do elenco. Sem falas, apenas com sons e grunhidos, a atriz dá vida ao macaco Spazzatura, funcionário maltratado pelo dono do circo — e que, eventualmente, faz amizade com Pinóquio.

A informação foi revelada no vídeo de bastidores Pinóquio por Guilhermo del Toro: Cinema Feito à Mão, disponível na Netflix. Além de mostrar a complexidade por trás da animação, o cineasta contou como surgiu o convite surpreendente para a veterana participar do filme. “Nas gravações de O Beco do Pesadelo, Cate Blanchett e eu estávamos nos divertindo à beça, e ela me pediu um papel em Pinóquio. E eu disse: ‘só sobrou o macaco’”, contou o diretor. Sem pensar duas vezes, a atriz respondeu: “Tô dentro. Eu interpretaria até um lápis em um filme seu”. Todos querem estar em um filme de Guilhermo del Toro, independente do papel — e com Cate Blanchett, não foi diferente.

Continua após a publicidade