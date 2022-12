O motivo que deixou Courtney Love de fora do filme ‘Clube da Luta’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em entrevista ao podcast WTF, a atriz e cantora Courtney Love contou que quase participou do filme Clube da Luta, de David Fincher, mas foi demitida após um desentendimento inusitado com Brad Pitt, astro da produção. Segundo a vocalista da banda Hole, ela havia sido escalada para o papel de Marla Singer, porém foi excluída do longa quando recusou uma proposta de Pitt para um filme sobre Kurt Cobain, com que foi casada de 1992 até 1994, ano em que o cantor morreu.

Durante a entrevista, Love contou que ficou furiosa quando Brad Pitt e o diretor Gus Van Sant a abordaram com a proposta. Em 2005, o diretor fez um filme fictício inspirado na vida do vocalista do Nirvana chamado Últimos Dias. A produção, protagonizada pelo ator Michael Pitt, não dizia respeito ao projeto original com Brad já que o diretor queria a aprovação de Courtney Love — mas não conseguiu.

De acordo com Love, depois de ter sido rejeitada pelo desentendimento com o protagonista de Clube da Luta, Helena Bonhan Carter foi chamada para assumir a personagem. Antes de receber a ligação de David Fincher, ela contou que ficou sabendo da notícia através do namorado na época, Edward Norton, que também participou do longa. “Eu não deixaria Brad interpretar Kurt”, disse. “Não sei se confio em você e não sei se seus filmes têm fins lucrativos. Eles são realmente bons filmes de justiça social, mas… se você não me entende, você meio que não entende Kurt, e eu não sinto o mesmo que você, Brad”, acrescentou.