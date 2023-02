O filme brasileiro comparado a ‘Bacurau’ que atiçou o Festival de Berlim

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Começa nesta quinta-feira, 16, o Festival de Berlim, tradicional evento do cinema mundial que se consolidou como palco para produções provocativas e de teor político. Por lá, o Brasil lançou títulos como Marighella e Bacurau, por exemplo. Este ano, o longa nacional que já vem causando barulho é Propriedade (Property, no título internacional). Dirigido por Daniel Bandeira, o thriller será exibido no dia 18 para a imprensa e vai estrear oficialmente na quinta, 23, na mostra paralela Panorama.

Com fotografia de Pedro Sotero, que fez Bacurau, a produção carrega não só a estética semelhante à do filme de Kleber Mendonça Filho, como levantou comparações por sua temática social e tom distópico. Na trama, uma mulher (vivida por Malu Galli) se tranca em um carro blindado para se proteger de um levante dos trabalhadores de sua fazenda, após o marido anunciar que pretende vender a propriedade. O primeiro trailer do longa foi divulgado pela revista americana Variety, que o caracterizou como um “thriller tenso e assustador”. Confira: