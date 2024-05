‘O Dublê’, ‘Furiosa’ e mais: estreias para ver no cinema em maio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Para a alegria dos cinéfilos, o mês de maio chega com uma agenda lotada de lançamentos nas salas de cinema. VEJA selecionou seis destaques da programação que prometem agradar a diferentes públicos. Confira a lista:

O Dublê

Quando: 02/05

O longa traz o astro Ryan Gosling de volta à ação no papel de Colt Seavers, um dublê de Hollywood que precisou se afastar da carreira após sofrer um acidente grave. Tempos depois, ele retorno à ativa para fazer um filme dirigido por sua ex-namorada, Jody Moreno (Emily Blunt), e aproveita a oportunidade para se redimir como dublê e reconquistar a mocinha. Entre uma acrobacia perigosa e outra, Colt tenta descobrir o paradeiro de um astro de cinema desaparecido e acaba envolvido em um grande mistério.

Continua após a publicidade

Planeta dos Macacos: O Reinado

Quando: 09/05

No novo capítulo da franquia de sucesso, as sociedades de macacos prosperaram e os humanos foram reduzidos a uma existência selvagem. Quando o líder dos primatas começa a sequestrar e escravizar outros grupos para encontrar resquícios de armas da antiga civilização hominídea, o chimpanzé Noa (Owen Teague) parte ao resgate de sua família, que foi levada embora durante um ataque. No caminho, ele conhece Nova (Freya Allan), uma jovem humana que se torna peça chave na sua jornada.

Continua após a publicidade

Back to Black

Quando: 16/05

A aguardada cinebiografia de Amy Winehouse pretende mostrar a ascensão meteórica e a queda precoce da diva do soul, que morreu em 2011, aos 27 anos, vítima de uma intoxicação alcoólica. Marisa Abela dá vida à cantora na trama, que acompanha a trajetória artística e lutas pessoais de Amy até alcançar o sucesso mundial com Back to Black, premiado álbum de 2006. O elenco também conta com Jack O’Connell no papel de Blake Fielder-Civil, polêmico ex-marido da cantora.

Continua após a publicidade

Fúria Primitiva

Quando: 23/05

Kid (Dev Patel) é um ex-detento que ganha a vida como boxeador em um clube da luta underground na Índia. Longe de ser um astro invencível do combate, o jovem é pago todas as noites para vestir uma máscara de gorila e apanhar dos lutadores mais populares. Aos poucos, a raiva reprimida o consome e Kid parte em uma violenta saga por vingança. Estreia de Patel como diretor, o filme é baseado na lenda de Hanuman, deus-macaco do hinduísmo.

Continua após a publicidade

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Quando: 23/05

Quase dez anos após o último filme da franquia Mad Max, do diretor George Miller, Anya Taylor-Joy encabeça um novo capítulo da saga pós-apocalíptica. Em Furiosa, ela vive uma versão mais jovem da personagem-título, interpretada anteriormente por Charlize Theon em Estrada da Fúria (2015). O longa narra a história de origem da guerreira, que foi sequestrada por uma horda de motoqueiros após o colapso da civilização e passa o resto da sua vida em uma batalha ininterrupta para voltar para casa.

Continua após a publicidade

Imaculada

Quando: 30/05

Neste longa de terror psicológico, Cecilia (Sydney Sweeney) é uma jovem freira que se muda para um convento no interior da Itália. Após uma série de acontecimentos misteriosos, a devota engravida, apesar de viver em celibato. Dividida entre a crença de que carrega o filho de Deus e o medo de ter sido amaldiçoada, Cecilia descobre que o mosteiro esconde segredos sinistros.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial