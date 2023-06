O desabafo de um ator aclamado sobre participação pífia em ‘The Flash’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos mais talentosos atores de Hollywood, duas vezes indicado ao Oscar, Michael Shannon alfinetou sua participação no filme The Flash. De volta ao papel do vilão intergaláctico General Zod, vivido por ele em O Homem de Aço, de 2013, Shannon disse que não ficou satisfeito com o trabalho. “Não vou mentir, não foi muito satisfatório para mim, enquanto ator”, disse ele ao site Collider. “Estes filmes de multiversos são como uma brincadeira de bonecos. É tipo: ‘Aqui tem uma pessoa. Aqui está a outra pessoa. E eles estão brigando’”, disse ele sobre o processo de atuação com efeitos especiais, com cenas montadas depois das filmagens.

“Não se trata de um estudo do personagem como eu senti que foi feito em O Homem de Aço. As pessoas podem achar que estou louco, mas não me importo. Sinto que O Homem de Aço tinha uma história mais sofisticada”, disse Shannon sobre o longa com Henry Cavill no papel do Superman. O ator, porém, explicou melhor sua crítica ao novo trabalho. “Acho que The Flash também tem uma história sofisticada, mas não é o caso da história do Zod. Estou lá só para apresentar um conflito.”

Shannon também aproveitou para elogiar o colega de elenco e protagonista Ezra Miller. “O que ele teve de fazer nesse filme é muito insano. E acho que ele fez muito bem. Sei que filmes do tipo atraem a atenção por suas cenas elaboradas e efeitos especiais, mas, para mim, o mais importante é a atuação do ator.” Elogiado pela crítica, mas ainda diante das polêmicas provocadas por seu protagonista, The Flash chega aos cinemas na quinta-feira, 15 de junho.