Morre Alan Arkin, ator de ‘Pequena Miss Sunshine’, aos 89 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Alan Arkin, vencedor do Oscar pelo filme Pequena Miss Sunshine, morreu na quinta-feira, 29, em sua casa na Califórnia, aos 89 anos, divulgaram seus filhos em um comunicado. “Nosso pai era uma talento único e uma força da natureza, tanto como um artista quanto como homem. Um marido, pai, avô e bisavô amoroso. Ele foi amado e sentiremos sua falta.”

Com um longo currículo no cinema, na TV e no teatro, Arkin começou atuando nos palcos da Broadway, trajetória que lhe rendeu um Tony, prêmio máximo do teatro americano. Foi indicado ao Oscar duas vezes na década de 60, pelos filme Os Russos Estão Chegando! Os Russos Estão Chegando! e Por Que Tem de Ser Assim?, e em 2013, por sua participação em Argo. Recentemente, passou pela Netflix na série premiada O Método Kominsky.

Siga