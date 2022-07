‘Minions 2’: a manifestação peculiar dos jovens que invadiu os cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A estreia de Minions 2: A Origem de Gru não era esperada apenas pelas crianças que adoram os monstrinhos amarelos protagonistas da franquia Meu Malvado Favorito — mas também por jovens que estão tomando as salas de cinema de maneira peculiar. O filme, que desde a estreia já ganhou 125,1 milhões de dólares e se tornou a maior bilheteria do Dia da Independência nos Estados Unidos, está arrastando meninos adolescentes em trajes de gala aos cinemas. Em vez de comparecem às sessões normalmente, garotos vestindo ternos viralizaram no TikTok e no Twitter após postarem vídeos indo assistir à animação em verdadeiros bandos.

Uma das primeiras postagens virais com a nova tendência veio de um jovem chamado Bill Hirst, de Sydney, na Austrália. O vídeo, que mostra uma fileira de meninos vestindo paletó e gravata subindo as escadas rolantes do shopping em direção ao cinema, já acumula mais de 8,5 milhões de visualizações no TikTok. “Queríamos fazer isso apenas por diversão. Nós apenas vestimos nossos ternos e fomos direto para o cinema… Foi muito espontâneo”, contou em entrevista a revista americana Variety.

O ato despretensioso de ir assistir ao filme dos Minions em trajes de gala, porém, não foi uma ideia exclusiva de Hirst e seu grupo de amigos. Chegando no cinema, eles se depararam com outro bando de garotos vestindo terno e gravata para ver a mesma animação. “Éramos quinze, mas, quando chegamos lá, havia outro grupo de cerca de oito. Isso foi antes de realmente se tornar uma tendência, então ficamos tão surpresos quando vimos todos esses outros caras lá também”, disse. O mesmo aconteceu com um jovem de Maryland, nos Estados Unidos, chamado Obie. Ele e os amigos viram os vídeos virais e decidiram fazer o mesmo. Chegando lá, encontraram outros meninos que tiveram a mesma ideia. Juntos, os jovens gravaram um vídeo para o TikTok e publicaram uma foto do encontro no Twitter que somam mais de 185.000 curtidas.

Streets turned us despicable but our money still gru pic.twitter.com/YekGa9PV7x — BL⭐️CK (@rageriders) July 2, 2022

A brincadeira, porém, tem causado problemas no Reino Unido. Alguns cinemas estão proibindo que grupos de jovens usando terno de assistirem Minions 2 graças a comportamentos desordeiros em algumas sessões. Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostram garotos aplaudindo o longa ruidosamente e perturbando as exibições. Um cinema independente de Wadebridge, na Cornualha, por exemplo, proibiu qualquer criança desacompanha que esteja vestindo terno de assisti ao filme.

A hashtag #Gentleminions, como eles mesmo se autoproclamam, já acumula mais de 5 milhões de visualizações no TikTok. O barulho foi tão grande que até mesmo a Universal Pictures, distribuidora do filme, fez uma publicação no Twitter brincando com a tendência. “Para todos aparecendo nas sessões de Minions usando terno: nós vemos vocês e amamos vocês.”