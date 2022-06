‘Top Gun: Maverick’ volta a dominar bilheteria no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após ser desbancado por muito pouco pela estreia da animação Lightyear, Top Gun: Maverick retornou ao topo da bilheteria no Brasil durante o último final de semana. De acordo com dados da Comscore, o filme estrelado por Tom Cruise arrecadou 6,2 milhões de reais entre os dias 23 e 26 de julho, levando às salas de cinema 256.400 pessoas. Em uma disputa acirrada, Jurassic World: Domínio ocupou a segunda posição, lucrando 4,94 milhões de reais, seguido por Lightyear, com 4,90 milhões — após amargar uma das piores bilheterias da Pixar na América do Norte, a animação começa a decair também no Brasil.

O retorno ao topo das produções mais assistidas reflete o sucesso do novo Top Gun mundialmente. A produção, orçada em 170 milhões de dólares, embolsou 1 bilhão de dólares e se tornou a melhor bilheteria do ano durante o final de semana, tirando o posto de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que havia feito 943 milhões. O longa também se tornou o primeiro de Cruise a atingir a casa do bilhão. Antes, o maior sucesso comercial do ator era Missão Impossível – Efeito Fallout, de 2018, que atingiu a marca de 791,1 milhões de dólares mundialmente.

Na América do Norte, Top Gun: Maverick perdeu, por pouco, a disputa pelo topo das bilheterias para Elvis, filme biográfico do rei do rock’n’roll. Durante o final de semana, as duas produções brigavam pelo primeiro lugar. A cinebiografia do cantor liderou o ranking na sexta-feira, 24, mas caiu para segundo lugar no dia seguinte. No domingo, 26, os dois filmes ocuparam a primeira posição e arrebanharam, cada um, cerca de 30,5 milhões de dólares durante os três dias. No saldo final, Elvis saiu na dianteira ao embolsar 31,1 milhões de dólares, enquanto Top Gun: Maverick fez 29,6 milhões. Apesar do embate, o resultado é positivo para ambas as produções. Pensando no público adulto de Elvis, uma estreia de mais de 30 milhões de dólares é impressionante. O mesmo pode ser dito de Top Gun, que mesmo após a quinta semana de exibição ainda consegue gerar valores altos de bilheteria.

Completando o ranking dos filmes mais assistidos no Brasil estão a ficção científica Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, com 761.210 de reais; o suspense Veja por Mim, que arrecadou 390.690 de reais; seguido de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura; alguns filmes do Festival Varilux de Cinema Frances; Sonic 2 – O Filme; Assassino Sem Rastro e Amigo Secreto.