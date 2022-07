‘Minions 2’ é divertida aventura sobre a importância da amizade

Minions 2: A Origem de Gru (em cartaz nos cinemas)

Quando a professora pergunta qual profissão deseja no futuro, Gru, aos 12 anos, responde: quer ser o maior vilão do mundo. Saindo da escola, seus ajudantes minions o auxiliam a cometer travessuras como furar a fila da sorveteria e ganhar pontos no pinball. Animado, Gru tenta então uma vaga no bando de vilões Sexteto Sinistro. O peculiar processo de amadurecimento do garoto conduz o segundo filme dos minions, aqui encarregados de mostrar a Gru que, até entre os malvados, é preciso ter bons amigos. Ambientado nos anos 1970, o filme tem ótima trilha de disco music e rock.