‘Matilda: O Musical’ resgata a narrativa divertida e emocionante do livro

As obras infantis do escritor britânico Roald Dahl ressoam até hoje — tanto na literatura quanto nas telas e nos palcos. Mesmo que o nome do autor possa parecer estranho em um primeiro momento, é certo que as pessoas já ouviram falar de títulos como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Convenção das Bruxas, livros que constantemente estão sendo adaptados e readaptados. Voltando as atenções desta vez para a versão de teatro musical inspirada no livro homônimo de Dahl, Matilda: O Musical, que acaba de chegar à Netflix, recheia a história da garotinha que ama ler, mas é negligenciada pelos pais com muitas canções enérgicas e coreografias vibrantes.

Com mensagens sobre gentileza e a importância de se abraçar as diferenças, o longa ganha força por ser uma adaptação direta dos espetáculos da Broadway e do West End londrino. Apesar de o grosso da história ser o mesmo, a produção se distancia do filme clássico de 1996 não só pelas músicas, mas também por dar mais detalhes sobre o passado da professora Honey (Lashana Lynch) e apresentar uma Matilda (Alisha Weir) mais ousada, que não tem medo de desafiar adultos quando necessário.

Nesta nova versão, a grande vilã da história é vivida por ninguém menos que a veterana Emma Thompson. Coberta por próteses e com uma maquiagem que a deixa quase irreconhecível, a atriz interpreta a diretora Trunchbull, mulher asquerosa que odeia crianças e tem métodos escabrosos de “educação”. Apesar de encarnar a figura amedrontadora, até mesmo nos momentos musicais onde Thompson brilha, ela não ficou tão assustadora quanto a personagem do filme de 1996, vivida por Pam Ferris. A atriz até teve dificuldade de fazer com as crianças a odiassem durante as gravações. “Eu deveria aterrorizá-los. Quero dizer, os personagens tinham pavor de mim, mas eles não!”, disse em entrevista ao Deadline.

Com visuais coloridos e momentos musicais que vão do divertido ao emocionante, Matilda: O Musical resgata a narrativa criada por Roald Dahl à sua maneira. Apesar de poder soar cansativo para aqueles que não estão acostumados com muitas canções em um filme, a produção, mesmo que não seja natalina, casou muito bem com o clima do feriado e o ritmo de final de ano.