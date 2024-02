Marvel aposta em ‘super-atores’ para ressuscitar o Quarteto Fantástico

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em crise criativa, a Marvel deu sinais de que não tem para onde ir – mas vai assim mesmo – ao anunciar um novo casting de atores para a próxima versão de Quarteto Fantástico. Marcado para estrear em julho de 2025, o novo filme da trupe agora vai contar com Pedro Pascal como Senhor Fantástico; Vanessa Kirby na pele da Mulher Invisível; Ebon Moss-Bachrach como o Coisa; e Joseph Quinn interpretando Tocha Humana.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

O grupo de heróis criado em 1961, por Stan Lee, foi uma resposta da Marvel na época para a popular Liga da Justiça da concorrente DC Comics – eventualmente, a reunião de heróis da casa, os Vingadores, tomaria o lugar de principal oposição à Liga. O Quarteto ganhou novo fôlego em 2005, com um filme estrelado por Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis e Chris Evans, respectivamente como os personagens citados acima. Em 2015, uma tentativa frustrada de recuperar os heróis trouxe Miles Teller e Kate Mara no protagonismo.

Agora, a Marvel aposta de novo no Quarteto e, para isso, escalou atores pops do momento. Pascal é um queridinho da internet desde seu trabalho em O Mandaloriano e The Last of Us. Vanessa conquistou Hollywood após brilhar na série The Crown na pele da irmã da rainha, a princesa Margaret. Já Moss-Bachrach é um dos destaques da série O Urso, enquanto Quinn arrebatou o público de Stranger Things na última temporada como um roqueiro bonzinho. Agora é esperar para ver se os super-atores vão salvar os super-heróis do ostracismo.

