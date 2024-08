Marvel, 85 anos: 3 filmes ótimos do estúdio – e independentes dos demais

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 1939, chegava às bancas americanas a revista em quadrinhos Marvel Comics, pelo selo da editora de revistas pulp Timely Comics, fundada por Martin Goodman. Na época, para ajudar a família, Goodman contratou o primo de sua esposa, Stanley Martin Lieber, como um faz tudo do escritório – mais tarde, o adolescente assumiria o nome de Stan Lee para assinar suas próprias histórias em quadrinhos. Assim começava o império que hoje atende pelo nome de Marvel, empresa que expandiu os negócios da literatura para a TV e o cinema, além de inúmeros produtos de consumo envolvendo os heróis da casa, como Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, entre outros. Hoje parte da Disney, a Marvel celebra seus 85 anos entre o sucesso bilionário e um gostinho amargo de uma fórmula que vem demonstrando fatiga no público – culpa de tramas repetitivas e de um universo são extenso que ficou difícil de acompanhar. Sendo assim, equipe de VEJA selecionou três filmes que são ótimos e essenciais dentro desse leque – e que podem ser saboreados de forma independente dos demais títulos, até por quem nem gosta tanto assim de super-heróis.

Homem de Ferro (2008)

Onde assistir: no Disney+

O universo cinematográfico da Marvel começa, oficialmente, em 2008, com o primeiro filme do Homem de Ferro. Bem escrita e dirigida e com um elenco vibrante encabeçado por Robert Downey Jr., a produção mudou o jeito da indústria de entender o modo de se fazer filmes de heróis, com tramas que vão além das crises morais do personagem e suas aventuras: aqui, o comércio de armas e o mercado por trás das guerras é o tema que move o roteiro.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)

Onde assistir: na Netflix, Globoplay e plataformas de aluguel como Amazon, Claro e Apple TV

Muitos bons filmes rolaram na primeira década deste universo Marvel, mas em 2017 ele ganhou um colorido que havia se perdido no caminho. Com o reboot de Homem-Aranha, a Marvel entregou seu personagem mais popular nas mãos de Tom Holland, que deu um novo tom de graciosidade, juventude e ironia ao herói adolescente. Também ganhou pontos o vilão vivido por Michael Keaton, que quebrou uma série de vilanias praticamente indestrutíveis e maléficas vindas de outros planetas – ele, porém, era só mais um cara com problemas pessoais e um certo desvio de caráter.

Viúva Negra (2021)

Onde assistir: no Disney+

Ofuscado pela pandemia da covid-19, que impediu o filme de estrear nos cinemas, Viúva Negra é um competente filme de ação com a personagem Natasha Romanoff, vivida por Scarlett Johansson, uma espiã russa que se une aos Vingadores. A trama dirigida por Cate Shortland vai além da adrenalina e oferece um belo roteiro sobre abusos de poder, políticas ditatoriais e o modo como o mundo trata as mulheres — e ainda faz isso com humor, drama e uma boa dose de relação familiar.