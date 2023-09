‘Jogos Mortais X’ volta às origens — e jorra litros de sangue

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 2004, o temível assassino em série Jigsaw primeiro apareceu no cinema, trancafiando dois homens em um banheiro sujo — situação que acabaria em uma das reviravoltas mais chocantes do cinema de terror e em um memorável pé decepado. Sucesso estrondoso, o filme Jogos Mortais logo daria origem a uma franquia que se mantém de pé até hoje, crente de que sua violência extrema e seu icônico vilão continuem atraindo curiosos mórbidos às salas de cinema. Prova disso é Jogos Mortais X, que acaba de chegar ao circuito de distribuição nacional. Com a sequência, porém, surge a pergunta: a franquia segue enérgica e perturbadora o suficiente para seu público? Confira no vídeo a seguir o histórico atroz de Jogos Mortais e os caminhos do novo capítulo.

