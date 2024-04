‘Guerra Civil’ deixa ‘Rivais’ no chinelo nas bilheterias brasileiras

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Apesar de liderar a arrecadação nos cinemas dos Estados Unidos, Rivais fez pouco barulho em sua estreia no Brasil. Estrelada por Zendaya, a trama sobre tenistas que se envolvem em um triângulo amoroso acabou ocupando o 5° lugar no ranking dos filmes mais assistidos no país. O desempenho tímido do longa não foi páreo para Guerra Civil, que manteve seu reinado nas bilheterias brasileiras pela segunda semana consecutiva. Entre 25 e 28 de abril, o filme protagonizado por Wagner Moura e Kirsten Dunst levou mais de 198.000 espectadores aos cinemas, arrecadando 4,92 milhões de reais. Os dados são da Comscore. No total, em duas semanas, o longa fez 14 milhões de reais no Brasil e passou dos 70 milhões de dólares no mundo.

Dirigido e roteirizado por Alex Garland, Guerra Civil acompanha a trajetória arriscada de quatro jornalistas em meio a um conflito armado fictício que dividiu os Estados Unidos. A bordo de um furgão de imprensa, o grupo viaja de Nova York até Washington, D. C. com o objetivo de entrevistar o presidente antes que forças separatistas tomem o poder. No longa, Moura dá vida a Joel, um experiente repórter da Reuters viciado na adrenalina da cobertura de guerras.

O segundo filme que mais atraiu público no Brasil no fim de semana foi Godzilla e Kong: O Novo Império, nova aventura dos monstros colossais que conquistou mais de 40,57 milhões de reais desde sua estreia, em 28 de março. Já Kung Fu Panda 4, animação que completa o top três, superou a marca de 41 milhões de arrecadação, marcando sua sexta semana no ranking. No filme, o protagonista Po é escolhido para se tornar líder espiritual do Vale da Paz, mas precisa treinar um novo Dragão Guerreiro para sucedê-lo antes de assumir a posição. Confira a lista completa:

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 25 a 28 de abril):

Guerra Civil

Godzilla e Kong: O Novo Império

Kung Fu Panda 4

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Rivais

Spy X Family Código: Branco

Evidências do Amor

Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2

Abigail

Os Farofeiros 2

