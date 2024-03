Fundação de caridade de Will Smith pode fechar após infame tapa no Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dois anos após a bofetada de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, o vencedor daquela edição por sua atuação no filme King Richard: Criando Campeãs (2021) ainda sofre com a repercussão negativa do caso. A instituição de caridade fundada por Will e a esposa Jada perdeu contribuintes importantes após o episódio e deve fechar nos próximos meses.

Os registros fiscais da Will And Jada Smith Family Foundation (Fundação da Família Will e Jada Smith, em tradução livre) indicam que a receita da instituição caiu de 2.138.660 dólares em 2021 para apenas 365.870 dólares em 2022. Além do apoio financeiro do próprio casal fundador, a entidade filantrópica também dependia da contribuição de outras empresas. Muitas interromperam as doações após a polêmica no Oscar em março de 2022: entre elas, a companhia aérea American Airlines e a agência de talentos Creative Artists Agency cortaram relações com a organização.

De acordo com a Variety, uma fonte próxima à família Smith revelou que o casal pretendia encerrar a instituição mesmo antes do incidente do tapa, e continua com as doações a causas de caridade de forma privada. Will e Jada Smith não comentaram o assunto até o momento.

