‘Filho da Mãe’: filme sobre último projeto de Paulo Gustavo ganha trailer

O Prime Video divulgou nesta quarta-feira, 16, o primeiro trailer do documentário Filho da Mãe, que acompanha parte da trajetória do humorista Paulo Gustavo, morto em 2020 em decorrência de complicações da Covid-19. Com foco no último projeto assinado pelo artista ao lado da mãe, Déa Lúcia, o filme mostrará os bastidores da turnê do espetáculo, além de depoimentos de amigos e familiares como Ingrid Guimarães, Monica Martelli e o o marido Thales Bretas.

Com estreia prevista para o dia 16 de dezembro, o documentário é dirigido por Susana Garcia e codirigido pela irmã de Paulo Gustavo, Jú Amaral. No trailer, já é possível vislumbrar registros cômicos do humorista junto da mãe ao longo de sua carreira, além de gravações de sua juventude e em vários momentos de sua vida. Confira: