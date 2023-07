“Essa Barbie tem Nobel”: o recado de Malala após assistir ao filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai, de 26 anos, prêmio Nobel da Paz em 2014, foi assistir ao filme da Barbie e entrou na brincadeira ao postar uma foto dentro da caixa cenográfica da boneca. Na legenda, ela escreveu: “Essa Barbie tem um Nobel. Ele é só Ken”.

Malala estava ao lado do marido, o indiano Asser Malik, dirigente do órgão paquistanês responsável pelo esporte críquete. Eles são casados desde 2021. Malala ganhou o Nobel por sua luta pelo acesso à educação das mulheres. Ela sofreu um atentado a tiros quando tinha 15 anos ao voltar da escola. Ela foi alvejada por membros do Talibã, em Swat, uma região do Paquistão.

O fillme Barbie se tornou recentemente vítima do conservadorismo americano e também brasileiro. Políticos bolsonaristas e grupos evangélicos — que pedem até boicote. Eles acusam Barbie de deturpar os “valores familiares”, sendo mau exemplo para as crianças. O curioso é que, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o filme recebeu classificação indicativa para maiores de 12 e 13 anos, respectivamente. Aqui, a definição se deve à presença de temas maduros, complexos para o entendimento dos pequenos, e algumas piadas de duplo sentido.