Dia das Mulheres: 3 filmes na Netflix com histórias reais para se inspirar

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março, confira a seguir três dicas de filmes baseados em histórias reais — e que acompanham o processo de volta por cima de personagens comuns: de uma atleta incansável, passando por uma filha em luto até uma artista que não se rendeu aos limites do corpo. As produções estão na plataforma Netflix.

Nyad

Exímia nadadora, Diana Nyad tinha o sonho de cruzar o trecho em mar aberto que separa a Cuba da Flórida, nos Estados Unidos. Ela falhou aos 20 e poucos anos, se aposentou, até que, aos 60, decidiu encarar novamente o trajeto desafiador — meta que ainda carregava consigo o desejo de provar que a idade avançada não era sinônimo de um fim.

Livre

Baseado no livro de Cheryl Strayed, o filme acompanha a história de superação do luto da autora após a morte de sua mãe. Nesse processo, que envolve episódios autodestrutivos, ela se propõe a completar uma difícil trilha na natureza, em busca de se reencontrar e se despedir da matriarca. Uma bela jornada com reflexões sobre o significado da vida e da família.

Maudie – Sua Vida e Sua Arte

Maud Lewis era uma mulher simples, que sofria de artrite reumatoide, condição que limitava seus movimentos e a deixava à margem da sociedade. No filme, quando seu irmão vende a casa onde eles moram, ela precisa se reinventar para ter poder sobre seu destino. Eventualmente, o talento dela para a pintura é descoberto, causando uma reviravolta em sua vida.