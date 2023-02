Dave Bautista vai além dos músculos no novo filme de Shyamalan

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao abandonar os ringues do WWE, show de luta livre na TV, em 2010, Dave Bautista tinha apenas um objetivo: atuar. Mas com ressalvas. Apesar do 1,93 metro de altura e 130 quilos, o americano não desejava fazer só papéis de fortão descerebrado – como Dwayne Johnson, o The Rock, que também partilha de um passado de lutador. “Só quero ser um bom ator. Um ator respeitado”, já declarou o grandalhão. Com paciência, ele dispensou personagens fúteis, enfrentou dificuldades financeiras, mas hoje se vê conquistando prestígio na mesma Hollywood que sempre reservou filmes de ação rasos a ex-atletas. Prova de que merece ser levado a sério é sua atuação marcante em Batem à Porta (Knock at the Cabin, Estados Unidos, 2023), em cartaz nos cinemas.

No novo e eficiente suspense de M. Night Shyamalan, diretor dos cultuados O Sexto Sentido (1999) e Fragmentado (2016), Bautista é Leonard, líder de um grupo de quatro religiosos fanáticos que chegam à cabana isolada na floresta onde uma família – um casal homoafetivo e sua filha pequena — planejava passar alguns dias de descanso. O quarteto tem a missão de fazer o clã escolher um de seus integrantes para ser sacrificado, a fim de evitar um suposto apocalipse. Ao longo de quase duas horas, Bautista mergulha em diálogos densos e mal faz uso da força — ainda assim, é capaz de dar vazão a uma tensão notável.

Antes conhecido só como Batista, o astro é filho de pai filipino e mãe de origem grega, e quase se perdeu na delinquência nas ruas de Washington até ser salvo pelo fisiculturismo. Após acumular seis títulos mundiais na luta livre, ele começou a fazer pontas em produções de Hollywood. Há cerca de uma década, conquistou o personagem que o projetaria mundialmente: o alienígena brutamontes Drax da saga Guardiões da Galáxia (2014) — que chegará a seu terceiro filme em 5 de maio. O sucesso na franquia da Marvel, porém, se converteu em incômodo. Mesmo carismático e engraçado, o herói azul não tinha profundidade, o que despertou em Dave a necessidade de se arriscar em papéis, como diz o clichê, mais “desafiadores”.

O primeiro passo nessa busca se deu com o ruidoso macho alfa Duke de Glass Onion: um Mistério Knives Out (2022), da Netflix. Agora, Batem à Porta coroa seus esforços. Não é para qualquer ogro, afinal, o privilégio de protagonizar um suspense do incensado Shyamalan. “Quero que meu legado seja a lembrança de que eu podia interpretar qualquer coisa”, disse Bautista na pré-estreia do filme em Nova York. Mais que músculos, o marombado ator de 54 anos pode agora ostentar suas camadas de conteúdo.

Publicado em VEJA de 8 de fevereiro de 2023, edição nº 2827