Como Timothée Chalamet se compara aos Willy Wonkas icônicos do cinema

Inventor das guloseimas mais alucinantes e mágicas da ficção, o mestre chocolateiro Willy Wonka está de volta aos cinemas com sua peculiaridade única, seus truques de mágica, seus passos de dança e sua afinidade para com crianças londrinas. Mas será que o astro da vez, Timothée Chalamet — familiar a dramas como Duna, Me Chame Pelo Seu Nome e Até os Ossos — tem o carisma necessário para brilhar tanto quanto as interpretações consagradas de Gene Wilder (1971) e Johnny Depp (2005)? Saiba a resposta no açucarado Em Cartaz desta semana.

