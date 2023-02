Como o aumento do neonazismo trouxe Indiana Jones de volta

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

“Refresque minha memória: você ainda é nazista?” A fala de Harrison Ford no novo teaser de Indiana Jones e A Relíquia do Destino, quinto filme da franquia, divulgado neste domingo no intervalo do Super Bowl, serve não só como uma ironia sagaz típica do personagem: ela reforça a razão pela qual o aventureiro foi ressuscitado, mais de quarenta anos depois de sua estreia nos cinemas, em 1981.

Em sua primeira aventura, no filme Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, o arqueólogo aventureiro é apresentado com seu chicote lutando contra vilões nazistas, na década de 1930, que estão caçando relíquias cristãs e judaicas históricas. O inimigo comum aparece nas outras produções, com contornos distintos. Infelizmente, o nazismo não ficou lá no passado. Com o aumento de movimento neonazistas, é clara a relevância e atualidade de mais uma produção com o herói incansável.

Agora, o personagem já idoso — Ford ostenta 80 anos de pura saúde — vai observar as mudanças do mundo na década de 60, especialmente a corrida espacial, e o modo como os Estados Unidos foi conivente com a entrada de nazistas fugidos na Alemanha no país, com direito a alguns deles trabalhando na Nasa. O vilão será incorporado pelo ator dinamarquês Mads Mikkelsen, personagem inspirado no engenheiro da vida real Wernher von Braun, alemão nazista que colaborou com o programa Apollo. Veja abaixo o primeiro trailer do filme, que estreia em junho: