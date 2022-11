Como a tecnologia rejuvenesceu Harrison Ford para ‘Indiana Jones 5’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 80 anos de idade, o ator Harrison Ford ficou impressionado ao encarar sua versão de quarenta anos atrás. Rejuvenescido por novas tecnologias para o filme Indiana Jones 5, o protagonista disse que achou o resultado um “pouco sinistro”. “Essa foi a primeira vez que eu vi a cena e acreditei nela. Nem quero saber como fizeram isso, mas deu muito certo.” Há tempos Hollywood vem testando novas técnicas para rejuvenescer seus atores – uma possibilidade recente, usada especialmente com personalidades famosas, as quais são facilmente reconhecíveis pelo público por suas figuras mais jovens em filmes antigos. Robert De Niro passou por isso em O Irlandês. Assim como Will Smith, em Projeto Gemini. No caso de Ford, um novo software mesclou novas cenas feitas pelo ator com imagens de seu rosto no passado, combinando diversas expressões e ângulos de seus filmes anteriores.

Previsto para estrear em junho de 2023, a quinta aventura do explorador Indiana Jones se passa no fim dos anos 1960 – as cenas com ele mais jovem são ambientadas em 1944. Em ambos períodos, o protagonista encara nazistas – primeiro no fim da II Guerra, depois quando vários deles se instalaram nos Estados Unidos e começaram a trabalhar na Nasa. “Minha esperança é que as pessoas assistam e pensem: ‘encontraram gravações antigas inéditas. Eles filmaram isso há 40 anos’”, disse a produtora do filme Kathleen Kennedy sobre o trecho específico. Já Ford não teve sentimentos nostálgicos. “Não fiquei com saudade de ser mais jovem. Estou feliz com a minha idade”, disse ele.