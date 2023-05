Como a inteligência artificial fez Star Wars virar filme do Wes Anderson

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Peculiar como só ele, o diretor Wes Anderson consolidou sua carreira com marcas inconfundíveis: as cenas de seus filmes possuem simetria equilibrada, tons pastéis, figuras blasé e explicações em texto sobre o que vai ocorrer na tela. Aparentemente fácil de se reproduzir, esse estilo não demorou para ser cooptado pelos entusiastas da inteligência artificial, que, nos últimos meses, encheram a internet de imagens que perguntam: “Como Wes Anderson dirigiria esta história?” Depois de Harry Potter e Batman, a última “vítima” é Star Wars, que ganhou na sexta-feira, 28, um trailer realista gerado pela plataforma americana de cursos Curious Refuge através da ferramenta Midjourney.

E se Harry Potter fosse dirigido por Wes Anderson? pic.twitter.com/JjMj8iVnl3 — escutai (@escutai) April 22, 2023

O vídeo de pouco mais de 1 minuto já acumula mais de 300.000 visualizações no YouTube e 1,3 milhão no Twitter, onde viralizou e dividiu opiniões. O trailer imagina o filme fictício The Galactic Menagerie, em que o universo de guerra, alienígenas e personagens criados por George Lucas ganha o tratamento Anderson, com quadros estáticos, cores suaves e itens anacrônicos que remetem ao século passado — época em que muitos dos filmes do cineasta se passam. Não só dedicado ao visual dos planos, o vídeo também especula como seria a caracterização de atores parceiros de Anderson como personagens da saga. Com rostos distorcidos pela IA, Timothée Chalamet, Scarlett Johansson, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Adrien Brody e Owen Wilson entram nos papéis de Luke, Leia, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, o Imperador, Grand Moff Tarkin, Chewbacca e Darth Vader, respectivamente.

Na rede social, internautas se dividiram entre entusiasmo e críticas ao vídeo. Enquanto a publicação que viralizou originalmente conta com 30.000 curtidas, uma repostagem crítica, com a legenda “vou vomitar”, se aproxima de 100.000 likes. Para quem não gostou do trailer, os motivos costumam ser a ferramenta utilizada, que seria despida de humanidade, alma e arte. Outro usuário escreveu: “Uma IA nunca será capaz de capturar a sinceridade das emoções, expressões e humanidade pintadas por Wes Anderson. Ela pode reproduzir como uma imagem é estruturada, mas não tem nenhum conhecimento de mise-en-scéne (termo francês que se refere à disposição de elementos em uma tela) e nenhum sentimento.”

I’m going to throw up https://t.co/Vvi8j4gQ4Y — Schaffrillas (@Schaffrillas) April 30, 2023

O programa Midjourney, utilizado na confecção do vídeo, funciona à base de direções simples e curtas escritas pelo usuário, que então as interpreta e devolve no formato pronto. Como o programa chega ao resultado é outra polêmica: atualmente, a empresa responsável pela ferramenta está em batalhas legais com um grupo de artistas e a plataforma Getty Images, ambas pelo suposto roubo de imagens sem compensação.

A ideia de parodiar Anderson, porém, não é nova. Há 10 anos, inclusive, enquanto Star Wars: O Despertar da Força ainda estava em pré-produção, o comediante Conan O’Brien teve o mesmo raciocínio e produziu um trailer que especulava o longa dirigido pelo cineasta. Outros exemplos são o esquete Wes Anderson Horror Trailer, do programa americano Saturday Night Live, os vídeos de YouTube What if Wes Anderson directed X-Men? e What if Wes Anderson directed a Tarantino movie? e até mesmo um episódio de Família da Pesada.

Atualmente, o diretor trabalha em seu 11° longa, Asteroid City, no qual uma convenção de astrônomos mirins é interrompida por eventos que podem mudar o mundo. Participam do elenco alguns dos nomes pensados para The Galactic Menagerie, como Scarlett Johansson, Edward Norton, Willem Dafoe e Adrien Brody, além dos astros Tilda Swinton, Tom Hanks, Bryan Cranston, Maya Hawke e mais. O filme estreia em 10 de agosto nos cinemas brasileiros.