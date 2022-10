Christian Bale a VEJA: “Pessoas comuns fazem mudanças extraordinárias”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 7 out 2022, 17h11 - Publicado em 8 out 2022, 09h00

Robert De Niro e Christian Bale são as estrelas do filme Amsterdam, em cartaz nos cinemas. A VEJA, a dupla comentou sobre o novo trabalho do diretor David O. Russell, uma comédia de erros com mensagem antifascista e levemente inspirada em fatos reais. No roteiro, o personagem de Bale se alia aos dos atores Margot Robbie e John David Washington para investigar um complô fascista que pretende derrubar o presidente dos Estados Unidos. De Niro interpreta o general Gil Dillenbeck, inspirado no militar Smedley Butler (1881-1940), que desmantelou uma tentativa de assassinato ao presidente Franklin D. Roosevelt. Confira no vídeo acima uma entrevista com os dois atores.