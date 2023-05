Aos 83 anos, Al Pacino vai ser pai pela quarta vez

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 83 anos, Al Pacino será pai pela quarta vez, confirmou a assessoria do ator ao site americano TMZ. Segundo a publicação, a namorada do astro de O Poderoso Chefão, a produtora Noor Alfallaho, de 29 anos, está grávida de oito meses. Os dois estão em um relacionamento desde abril de 2022.

Além do bebê que está por vir, Pacino já é pai da primogênita Julie Marie, de 33 anos, fruto do relacionamento com a ex-namorada Jan Tarrant, e dos gêmeos Anton e Olivia, que vieram da relação com Beverly D’Angelo, com quem namorou entre 1997 e 2003.

Em 2014, o ator comentou com a revista The New Yorker sobre a relação com os filhos, que o ajudou a preencher o vazio que sentia desde o abandono do pai na infância. “Eu sabia conscientemente que não queria ser como meu pai. Eu queria estar lá. Eu tenho três filhos. Eu sou responsável por eles. Eu faço parte da vida deles”, atestou.

O ator, no entanto, não é o primeiro astro de Hollywood a ser pai na terceira-idade este ano. No início do mês, Robert De Niro, amigo de Pacino e companheiro de elenco em O Poderoso Chefão 2, foi pai pela sétima vez, aos 79 anos.