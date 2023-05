Aos 79 anos, Robert De Niro é pai pela sétima vez

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Robert De Niro, de 79 anos, surpreendeu ao anunciar que acaba de ser pai novamente. A informação foi revelada durante o programa Entertainment Tonight Canada, depois que uma jornalista questionou o americano sobre como é ser pai de seis filhos. “Sete, na verdade. Acabo de ter um bebê”, disse o ator sem dar mais detalhes sobre a criança ou a identidade da mãe.

Estrela da comédia Meu Pai É Um Perigo, que chega aos cinemas no dia 25 de maio, o ator é pai de Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, frutos do casamento com a primeira esposa, a atriz Diahnne Abbott. Os gêmeos Julian e Aaron, de 27, são com a modelo Toukie Smith, com quem se relacionou entre o fim dos anos 1980 e começo dos anos 1990. Já os mais novos, Elliot, de 24, e Helen Grace, de 11, nasceram da união com a socialite Grace Hightower, de quem De Niro se separou em 2018. O ator também é avô de Nicholas, de 13 anos.

