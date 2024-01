Amy Winehouse foge de paparazzi no primeiro trailer de cinebiografia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O primeiro trailer de Back To Black, filme focado na vida de Amy Winehouse previsto para chegar aos cinemas em maio foi divulgado nessa quinta-feira, 11. Com Marisa Abela na pele da cantora que morreu em 2011, aos 27 anos, o vídeo traz imagens de Amy ao longo da vida e da carreira. Em um trecho tenso, ela aparece correndo de uma multidão de paparazzi que a cerca.

Dirigido por Sam Taylor-Johnson, de Cinquenta Tons de Cinza, o longa “é um vislumbre nunca antes visto da ascensão precoce de Amy Winehouse à fama e do lançamento de seu inovador álbum de estúdio, ‘Back to Black’”, diz a sinopse. A trama é contada a partir da perspectiva de Amy, apresentando “a mulher por trás do fenômeno e do relacionamento que inspirou um dos álbuns mais lendários de todos os tempos.”

Embalado pela música-título, o trailer de Back to Black traz ainda Amy falando sobre sua motivação na indústria do entretenimento. “Eu não escrevo músicas para ser famosa. Eu escrevo músicas porque não sei o que faria se não o fizesse”, atesta em uma passagem do vídeo.

Essa é a primeira biografia ficcionalizada de Amy Whynehouse. Depois da morte precoce, em 2011, por intoxicação alcoólica, a cantora de hits como Valerie, Back to Black e Rehab foi tema de diversos documentários, entre eles o oscarizado Amy, que levou a estatueta de melhor documentário em 2015.

Além de Marisa Abela, o elenco conta também com Jack O’Connell, que vive o marido de Amy, Blake Fielder-Civil; Eddie Marsan, na pele do pai da cantora, Mitch Winehouse; Juliet Cowan como a matriarca da família, Janis Winehouse-Collins; e Lesley Manville com a avó da estrela, Cynthia Winehouse.

