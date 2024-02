Além de ‘Pobres Criaturas’: 3 Frankensteins peculiares do cinema e da TV

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em cartaz nos cinemas, o filme Pobres Criaturas, dirigido pelo grego Yorgos Lanthimos e baseado no livro homônimo do escritor escocês Alasdair Gray, narra a história de Bella Baxter (Emma Stone), uma jovem que teve seu cérebro transplantado pelo excêntrico cirurgião Dr. Godwin (Willem Dafoe). A história nada mais é do que uma releitura criativa de Frankenstein, clássico de Mary Shelley datado do século XIX, mas o monstrengo já deu as caras várias vezes no cinema e na TV, sendo três versões as mais memoráveis.

Confira no Em Cartaz:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial