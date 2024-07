Alec Baldwin chora após juiz retirar acusação de homícidio em set de filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em uma reviravolta digna de Hollywood, o ator Alec Baldwin, indiciado por homicídio no set de filmagem de Rust, teve as acusações retiradas nesta sexta-feira, 12, durante o julgamento após o juiz descobrir que a polícia havia ocultado evidências que impediram o astro de se defender.

O ator, indiciado em janeiro, atirou contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins em 2021, matando-a durante as gravações do filme. O artista afirmou que não sabia que a arma estava com munição verdadeira. Ele disse ainda que não puxou o gatilho e a arma disparou sozinha.

No julgamento, o advogado de Baldwin disse que um homem chamado Troy Teske, amigo de Thel Reed, pai da armeira Hanna Gutierrez-Reed, que foi julgada culpada de homícidio culposo por carregar uma bala real na arma do crime, entregou às autoridades uma munição que ele acreditava estar relacionada com o caso. Na sequência, o advogado disse que a promotoria não havia preservado essas munições.

Uma policial da polícia de Santa Fé, onde o crime ocorreu, admitiu que a munição entregue foi arquivada separadamente das outras evidências. Ela disse ainda estar envolvida em negociações para arquivá-las separadamente. Quando o ator percebeu que o caso havia sido arquivado, ele chorou e abraçou sua esposa, que estava sentada na plateia.

Relembre o caso

No dia 21 de outubro de 2021, Baldwin se preparava para filmar uma cena em que sacava uma arma quando ela disparou. A pistola estava carregada com balas reais e atingiu Hutchins no peito e o diretor Joel Souza no ombro, matando a diretora de fotografia. Além de Baldwin, a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, será julgada em 21 de fevereiro sob a acusação de homicídio culposo e adulteração de provas. Hannah carregou por engano uma bala real na arma de Baldwin, que deveria conter apenas munição cenográfica. Não está claro, no entanto, como a munição letal foi misturada aos festins.

Caso seja condenado, Alec Baldwin pode pegar até 18 meses de prisão, a pena máxima prevista para o crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) no Novo México, estado americano responsável pela investigação do caso. O filme, por sua vez, foi finalizado no primeiro semestre de 2023 e agora busca por distribuidoras ao redor do globo.

