A volta de Rey e três novos filmes: as novidades do universo Star Wars

Mais de 45 anos depois de sua primeira estreia nos cinemas, Star Wars continua rendendo bons frutos, agora também com produções para o streaming. Durante o evento Star Wars Celebration, que aconteceu em Londres nesta sexta-feira, 7, a Lucasfilm anunciou novos títulos e o retorno de Daisy Ridley para o futuro da franquia. Em uma trama situada 15 anos após os acontecimentos de Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker, lançado em 2019, a atriz voltará ao papel de Rey para construir uma nova Ordem Jedi.

Nos últimos tempos, a produtora chegou a enfrentar algumas crises, com o abandono de projetos por criativos de renome e promessas engavetadas. Os planos, porém, parecem ter ganhado novo fôlego. O futuro longa estrelado por Daisy será dirigido pela paquistanesa Sharmeen Obaid-Chinoy — primeira mulher e primeira pessoa não-branca a dirigir um filme da franquia — e roteirizado por Steven Knight, de Peaky Blinders. Trata-se do terceiro filme de uma leva, com outros dois comandados por James Mangold (do vindouro Indiana Jones e o Chamado do Destino) e Dave Filoni (produtor de The Mandalorian). O primeiro deve “voltar à origem dos Jedi”, enquanto o segundo terá como cenário o perído da Nova República e “encerrará as histórias interconectadas” das séries do Disney+.

Tais séries, aliás, receberam atenção especial no evento, com a revelação de seus primeiros teasers. A principal delas é Ahsoka, spin-off de The Mandalorian protagonizado por Rosario Dawson e programado para agosto. Ainda neste ano, Skeleton Crew também deve chegar à plataforma: após os eventos de O Retorno de Jedi, um grupo de crianças perdidas pela galáxia tenta voltar para casa. Com Jude Law, a série integra em seu time de diretores os Daniels, recém-oscarizados por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Para 2024, a grande novidade é The Acolyte. Com Amandla Stenberg e Lee Jung-jae (de Round 6) no elenco, a produção foi descrita pela criadora Leslye Headland como “uma mistura de Frozen e Kill Bill”, e irá se situar cerca de 100 anos antes de Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma, nos fins da Alta República.

