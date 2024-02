A última e ambiciosa investida da Netflix para derrubar a TV convencional

Desde que começou a produzir séries originais, a Netflix se tornou uma pedra no sapato da TV paga, atraindo o público que, na hora de escolher entre a plataforma e a assinatura de provedoras, optou pelo streaming. Antes uma “locadora” on-line, a Netflix ampliou o negócio: o canal passou a fazer, além de séries de ficção, documentários, filmes com estrelas hollywoodianas, programas triviais de decoração e culinária, até reality shows. Entre as recentes investidas da empresa para continuar a superar a TV, em seu modelo pago e linear, estão as transmissões ao vivo, que ganharam um exemplar de peso neste fim de semana. Pela primeira vez, a Netflix transmitiu e produziu uma premiação importante de Hollywood, o Sag Awards – uma das fronteiras que o streaming ainda não havia cruzado.

O prêmio do sindicato dos atores é um dos mais badalados dessa temporada de troféus do cinema americano – e costuma ser o termômetro mais forte para as categorias de atuação do Oscar, já que conta com uma boa parte dos mesmos votantes do prêmio da Academia. Assim, a vitória de Da’Vine Joy Randolph (por Os Rejeitados) e Robert Downey Jr (Oppenheimer), como atriz e ator coadjuvante, e Lily Gladstone (por Assassinos da Lua das Flores) e Cillian Murphy (Oppenheimer), como melhor atriz e melhor ator, faz da trupe a principal aposta para as estatuetas do Oscar no próximo dia 10 de março.

Em uma cerimônia de duas horas seguidas, sem intervalos comerciais, a Netflix reuniu no palco elencos populares das séries Breaking Bad e Modern Family, e do filme O Diabo Veste Prada – momentos que, claro, logo repercutiram nas redes sociais. Enquanto isso, profissionais de séries de outros canais e plataformas, como Succession e O Urso, arrebanharam prêmios, ao lado de Treta, essa sim original da Netflix.

The Modern Family reunion at the SAG Awards was its own episode of Modern Family. pic.twitter.com/agMOvhQGhy — Netflix (@netflix) February 25, 2024

Confira a seguir os vencedores do prêmio:

Melhor elenco em um filme – Oppenheimer

Melhor ator: Cillian Murphy, por Oppenheimer

Melhor atriz: Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Ator coadjuvante: Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Atriz coadjuvante: Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados

Melhor elenco em série de drama: Succession

Melhor ator em série de drama: Pedro Pascal, por The Last of Us

Melhor atriz em série de drama: Elizabeth Debicki, por The Crown

Melhor elenco em série de comédia: O Urso

Melhor ator em série de comédia: Jeremy Allen White, por O Urso

Melhor atriz em série de comédia: Ayo Edebiri, por O Urso

Melhor ator em série limitada: Steven Yeun, por Treta

Melhor atriz em série limitada: Ali Wong, Treta

Melhor elenco de dublês em filme: Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Melhor elenco de dublês em série de TV: The Last of Us