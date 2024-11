A opinião contundente de Fernanda Torres sobre o termo ‘nepo baby’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em Los Angeles para divulgar o filme Ainda Estou Aqui, no qual interpreta a personagem real Eunice Paiva, Fernanda Torres se tornou a nova estrela internacional a chamar a atenção de Hollywood, dando entrevistas para diversos veículos americanos, entre eles para a tradicional revista Vanity Fair. A publicação, que chamou Fernanda de “ícone global”, apresenta a atriz para os leitores que não a conhecem — de estrela do cinema a personagem cômica de séries de TV, até o fato de ser filha de dois grandes atores brasileiros, Fernando Torres (1927-2008) e Fernanda Montenegro. Logo, a atriz é uma “nepo baby“, termo popularizado na gringa para classificar artistas que conseguem papéis com mais facilidade por serem filhos de famosos. Fernanda, porém, não é muito fã da expressão.

“Nos dias de hoje, nesse mundo cruel em que vivemos, isso [a ligação com o ofício dos pais] é chamado de ‘nepo babies’”, disse ela à Vanity Fair. “Mas trata-se de uma tradição, como a família de artistas de circo – é algo bonito. É um ofício que você se envolve observando, mimetizando, e vivendo naquele ambiente. Como ser médico. Mas não, agora decidiram nos chamar de ‘nepo babies’, que palavra boba”, ironizou ela.

Bem-humorada, Fernanda sugeriu que sua longevidade como atriz está menos ligada aos pais e mais aos memes das redes sociais. “Procure na internet. Sério, eu sobrevivi entre os jovens porque me tornei meme. No Brasil, isso é uma febre. Eu considero que memes são uma forma de arte superior. Estou muito orgulhosa”, brincou. “Eu gosto de tragicomédias. O Brasil é um país tragicômico. Então sou uma atriz tragicômica também.”

O que a crítica internacional acha de Fernanda Torres?

Desde que Ainda Estou Aqui foi exibido pela primeira vez no Festival de Veneza, a atriz brasileira vem acumulando elogios. Na matéria da Vanity Fair não foi diferente. “A atuação contida, elegante e poderosa de Torres lhe garantiu um lugar entre as concorrentes a uma vaga na categoria de melhor atriz [do Oscar] ao lado de megaestrelas, como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Demi Moore. O site especializado Indiewire também elogiou Fernanda Torres: “Sua Eunice possui força e estoicismo fenomenais, que fazem com que cada momento de dor que atravessa as fendas de sua armadura seja ainda mais emocionante”. No tradicional jornal inglês The Guardian, Xan Brooks deu três estrelas para o filme. Mesmo sendo menos entusiástico no seu texto, ele também elogia a atriz: “Torres oferece uma performance brilhante e cheia de nuances como a Mãe Coragem dos Paiva, lutando para manter a casa funcionando e constantemente lutando pela volta do marido – ou, na falta disso, pelo reconhecimento oficial de sua morte”.

