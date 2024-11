Fernanda Torres revela os desafios de atuar no filme ‘Ainda Estou Aqui’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A ampla experiência da atriz Fernanda Torres foi colocada à prova durante as filmagens do filme Ainda Estou Aqui, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas. No longa dirigido por Walter Salles, ela interpreta Eunice Paiva, personagem real que perdeu o marido, Rubens Paiva, morto na ditadura militar, e precisou criar sozinha os cinco filhos. “Eu nunca trabalhei com o sentimento que ela lida, que é o da contenção”, disse Fernanda em entrevista a VEJA sobre o principal desafio com o qual ela se deparou na hora de encarnar a personagem. Segundo a atriz, Eunice não se rendia ao melodrama, logo, o filme também não segue por esse caminho. “Eu nunca fiz algo trágico e acho que sou uma atriz diferente hoje, pois o ator acumula personagens – e eles te ensinam a ser um ator melhor.” Confira no vídeo acima as entrevista com Fernanda e Selton Mello sobre as lições aprendidas com a produção, a boa recepção internacional e os rumores de Oscar.