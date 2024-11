A importante vitória de Angelina Jolie sobre Brad Pitt na Justiça

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Angelina Jolie e Brad Pitt estão em uma longa batalha judicial desde que anunciaram o divórcio, mas a atriz conquistou uma vitória sobre o ex-marido nesta semana. Na segunda-feira, o juiz responsável pelo caso determinou que Brad Pitt divulgue e-mails, mensagens de texto e outros tipos de comunicações escritas relacionadas ao processo de venda da vinícola do ex-casal na França.

Em entrevista à revista People, o advogado de Jolie, Paul Murphy, disse que a decisão deve revelar “evidências cruciais” que podem comprovar “comunicações sobre abuso e mentiras às autoridades” por parte de Pitt, alegando ainda que o ator prejudicou os filhos e a ex-esposa. “Até hoje, o Sr. Pitt nunca foi responsabilizado por suas ações e sempre controlou a vinícola, mas ele ainda exige mais. Ela quer que isso acabe, as crianças querem que isso acabe, e o Sr. Pitt deve se concentrar em curar sua família, não em processá-la”, atestou o jurista, dizendo ainda que Jolie nunca apresentou queixa e tentou vender sua parte no negócio para Pitt em um primeiro momento.

O que Angelina Jolie e Brad Pitt disputam na Justiça?

Separados há oito anos, os astros de Hollywood se enfrentam no tribunal por causa da Château Miraval, vinícola que compraram juntos durante o casamento, e onde trocaram alianças em 2014. A atriz vendeu sua metade da vinícola sem o conhecimento do ex-marido, que agora a processa por violação de direitos contratuais. Em um documento judicial divulgado anteriormente, a equipe de defesa de Jolie atrelou a desavença empresarial aos bastidores do divórcio.

De acordo com os advogados da estrela, a parte da vinícola pertencente a ela foi ofertada a seu ex-marido antes de ser vendida para outra empresa. As negociações entre ela e Pitt foram encerradas quando a equipe do ator exigiu que Angelina assinasse uma cláusula de não-depreciação e sigilo “que a teria proibido contratualmente de falar fora do tribunal sobre o abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”. A defesa da atriz alega que o ator era violento com a família antes da briga entre o ex-casal e seus filhos em uma viagem de avião em 2016, que culminou no divórcio. A divulgação das comunicações sobre o caso, portanto, podem fortalecer as alegações de abuso feitas pela atriz.