Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt anuncia remoção do sobrenome do pai

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Shiloh Jolie-Pitt, filha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, entrou com um pedido na Justiça para remover o sobrenome do pai após “eventos dolorosos”, segundo Peter Levine, advogado da jovem. Com 18 anos recém-completados, Shiloh confirmou sua decisão em um aviso legal publicado no jornal Los Angeles Times. O procedimento é necessário para realizar a troca de nome na Califórnia, estado americano onde a jovem vive.

Embora Shiloh seja a primeira filha do ex-casal a alterar seu nome legalmente, outros membros da família também deixaram de usar o sobrenome Pitt. Sua irmã Zahara, de 19 anos, se apresentou apenas como Zahara Jolie em um vídeo publicado por seus colegas de universidade em 2023. Já a filha mais nova dos atores, Vivienne, de 15 anos, apareceu sem o sobrenome do pai nos créditos do musical da Broadway The Outsiders, do qual participou como assistente de produção.

Separados há oito anos, Angelina Jolie e Brad Pitt vivem uma longa e polêmica batalha jurídica. Para além do processo de divórcio, que foi finalizado em agosto de 2023, a dupla se enfrenta no tribunal por causa da Château Miraval, vinícola que compraram juntos durante o casamento. A atriz vendeu sua metade da vinícola sem o conhecimento do ex-marido, que agora a processa por violação de direitos contratuais. Os advogados de Jolie atrelaram a desavença empresarial aos bastidores do divórcio: a equipe do ator teria exigido que ela assinasse uma cláusula de não-depreciação e sigilo “que a teria proibido contratualmente de falar fora do tribunal sobre o abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”. Jolie afirma que o ator agiu de forma violenta em uma briga durante uma viagem de avião em 2016, que culminou na separação.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: