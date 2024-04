As novas (e graves) acusações de Angelina Jolie contra Brad Pitt

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A longa batalha jurídica entre Angelina Jolie e Brad Pitt acaba de ganhar um novo capítulo. Separados há oito anos, os astros de Hollywood se enfrentam no tribunal por causa da Château Miraval, vinícola que compraram juntos durante o casamento. A atriz vendeu sua metade da vinícola sem o conhecimento do ex-marido, que agora a processa por violação de direitos contratuais. Em um documento judicial divulgado na quinta-feira, 4, a equipe de defesa de Jolie atrelou a desavença empresarial aos bastidores do divórcio.

De acordo com os advogados da atriz, a parte da vinícola pertencente a Jolie foi ofertada a seu ex-marido antes de ser vendida para outra empresa. As negociações entre ela e Pitt foram encerradas quando a equipe do ator exigiu que Angelina assinasse uma cláusula de não-depreciação e sigilo “que a teria proibido contratualmente de falar fora do tribunal sobre o abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”. A defesa da atriz alega que o ator era violento com a família antes da briga entre o ex-casal e seus filhos em uma viagem de avião em 2016, que culminou no divórcio.

“Os documentos sigilosos de Jolie [sobre o abuso], que incluíam e-mails, resumos do testemunho da família e outras evidências, fizeram com que Pitt temesse que a informação pudesse eventualmente se tornar pública”, escreveu a equipe jurídica da atriz. “Embora o histórico de abuso físico de Pitt contra Jolie tenha começado bem antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele voltou seu abuso físico contra as crianças também. Jolie então o deixou imediatamente”, completou.

Um amigo de Pitt familiarizado com o processo negou as acusações. “Este é um padrão de comportamento – sempre que há uma decisão que vai contra o outro lado, eles consistentemente optam por introduzir informações enganosas, imprecisas e/ou irrelevantes como uma distração”, disse à revista People.

