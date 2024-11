Angelina Jolie vive crise financeira após divórcio de Brad Pitt; entenda

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Angelina Jolie vem enfrentando uma crise financeira em meio ao seu divórcio turbulento de Brad Pitt. Segundo o portal americano Radar Online, para arcar com os custos de advogados, a atriz já colocou à venda peças de roupa, joias e obras de arte de sua coleção pessoal. Ela também desapegou de uma Ferrari vintage avaliada em 1,3 milhão de dólares (cerca de 7,5 milhões de reais).

Separados há oito anos, os astros de Hollywood se enfrentam no tribunal por causa da Château Miraval, vinícola no sul da França que compraram juntos durante o casamento. A propriedade é avaliada em 500 milhões de dólares (cerca de 2,9 bilhões de reais). Jolie vendeu sua metade da vinícola sem o conhecimento do ex-marido, que agora a processa por violação de direitos contratuais.

Os advogados de Jolie atrelaram a desavença empresarial aos bastidores do divórcio: a equipe do ator teria exigido que ela assinasse uma cláusula de não-depreciação e sigilo “que a teria proibido contratualmente de falar fora do tribunal sobre o abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”. Jolie alega que o ator agiu de forma violenta com ela e os seis filhos do casal em uma briga durante uma viagem de avião em 2016, que culminou no divórcio.

Um informante revelou ao Radar Online que a disputa está custando milhões de dólares à Angelina. “Cada vez que ela fala com um advogado, a conta sobe. Ela percebeu que simplesmente não pode se dar ao luxo de travar cada uma dessas batalhas”, disse a fonte anônima.



