A estrela de ‘The Last of Us’ que assumiu ser gênero fluído

A atriz Bella Ramsey, de 19 anos, que interpreta a personagem Ellie na nova série da HBO, The Last of Us, baseada no game de mesmo nome, disse em entrevista ao The New York Times que seu gênero sempre “foi muito fluído”. Ou seja, ela prefere não ser chamada nem pelo pronome feminino ela, nem pelo masculino, ele. No Brasil, o termo é coloquialmente tratado como “elu”.

“Se alguém me chamasse de ‘ele’ ou ‘ela’, eu não me importaria, mas se alguém me chamasse de ‘ele’, eu acharia um pouco emocionante”, disse, completando que sempre que pode, prefere o tratamento neutro. “Ser marcado por gênero não é uma coisa que eu particularmente goste, mas em termos de pronomes, eu não me importo”.

Embora a sexualidade da personagem na série ainda não tenha sido revelada, como os fãs dos games já sabem, Ellie é gay. Bella Ramsey foi descoberta aos 13 anos, quando surgiu na série Game of Thrones no papel de Lianna Stark.

Em The Last of Us, a humanidade foi devastada há vinte anos por um fungo. Ellie é uma garota imune à doença e vive em uma zona de quarentena de Boston. Ela deve ser levada pelo traficante Joel (Pedro Pascal) para um laboratório onde será estudada e, quem sabe, dar início à cura do mal.